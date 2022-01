Stragliati (Lega): “Regione si attivi per tutelare i lavoratori della Malo”

VERTENZA MALO, STRAGLIATI (LEGA): “REGIONE SI ATTIVI PER TUTELARE I 40 LAVORATORI DELLO STABILIMENTO DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC)” – La nota stampa

“La Regione, per quanto di propria competenza, si attivi per scongiurare l’ennesimo periodo di cassa integrazione e le incertezze sul futuro per i dipendenti dello stabilimento piacentino della Malo S.p.A., in un periodo già difficile a causa degli strascichi della pandemia da Covid – 19”. E’ quanto chiede in un atto ispettivo Valentina Stragliati, consigliere regionale della Lega per tutelare i dipendenti dello stabilimento di Borgonovo Val Tidone, dell’azienda tessile toscana, storico marchio di cashmere, nata negli anni Settanta, che ha deciso di mettere nuovamente in cassa integrazione ordinaria i propri dipendenti.

“La proprietà di Malo, stante quanto segnalato più volte a mezzo stampa dal sindacato infatti, – stigmatizza Stragliati – non ha mai comunicato formalmente ai propri dipendenti le decisioni prese e sostiene che la situazione, fino a quando non ci saranno le nuove commesse legate alla nuova collezione, resterà incerta”. Quel che è più grave, aggiunge la leghista “è che non vi è traccia di un possibile incontro formale tra la proprietà, i sindacati e la Rsu aziendale (che, peraltro, verrà lasciata anch’essa in cassa integrazione)”.

“L’unica incresciosa sicurezza è che rimane incerto il futuro dei circa quaranta dipendenti dell’azienda, quasi tutte donne, dello stabilimento borgonovese costretti di nuovo in cassa integrazione” sottolinea Stragliati, che poi snocciola i preoccupanti numeri del rapporto Istat, sull’occupazione femminile: “Durante la pandemia da Covid si è verificato un aumento delle disuguaglianze di genere anche sull’occupazione, disuguaglianza strutturale visto che il tasso di occupati è oggi del 67,8% per gli uomini e del 49,5% per le donne, come certificato ripetutamente dell’Istat: a ottobre 2021 l’occupazione femminile ha registrato crescita zero rispetto a settembre, quella maschile ha segnato il dato (non brillante in termini assoluti) di 36 mila unità in più. A inizio 2022 sempre l’Istat aveva registrato la perdita di 440 mila posti di lavoro rispetto all’anno precedente, 312 mila dei quali erano ancora una volta donne”.

“Pertanto – conclude Stragliati – al fine di scongiurare il trend nazionale, la situazione dell’azienda Malo va attenzionata maggiormente dalla Regione”.