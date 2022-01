Super Green Pass, ecco dove servirà: da lunedì obbligatorio anche sui bus

Entrano in vigore lunedì 10 gennaio le misure contenute nel decreto legge del 30 dicembre che ampliano l’uso del cosiddetto Green Pass rafforzato, che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione dal Covid.

La certificazione sarà necessaria per accedere ad alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato sarà necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Dal 20 gennaio sarà invece obbligatorio il green pass “base” (che si può ottenere anche con tampone negativo) per i clienti di parrucchieri e barbieri e centri estetici, esteso, dal primo febbraio, anche per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali. Non serviranno pass invece per accedere ai negozi che vendono generi alimentari, nelle farmacie e nei servizi essenziali e primari.

LA TABELLA DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE

Ricordiamo che al momento il Green Pass vaccinale ha una durata di 9 mesi, che scenderà a 6 dall’1 febbraio. Dal 15 febbraio la vaccinazione diventerà invece obbligatoria per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni; per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.