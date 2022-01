Superlega, ecco il calendario dei recuperi e le giornate fino all’ottava di ritorno

È stata definita la programmazione della SuperLega Credem Banca per le prossime giornate fino alla ottava di ritorno, comprensiva dei recuperi dei match non disputati. Le partite saranno trasmesse in diretta da Volleyball TV (Volleyballworld.tv), due gare a turno del weekend anche su RaiSport.

Per la sequenza delle gare in ordine temporale, è sempre disponibile la sezione “Agenda” di Legavolley.it (https://www.legavolley.it/matchdaily).

I RECUPERI (in ordine cronologico)

Recupero 2a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Diretta Volleyballworld.tv

Giovedì 20 gennaio 2022, ore 20.30

Itas Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta Volleyballworld.tv

Mercoledì 26 gennaio 2022, ore 20.30

Vero Volley Monza – Allianz Milano

Diretta Volleyballworld.tv

Mercoledì 26 gennaio 2022, ore 20.30

Gioiella Prisma Taranto – Consar RCM Ravenna

Diretta Volleyballworld.tv

Recupero 3a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 26 gennaio 2022, ore 20.30

Top Volley Cisterna – Verona Volley

Diretta Volleyballworld.tv

Mercoledì 2 febbrai o 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Diretta Volleyballworld.tv

Recupero 4a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 2 febbraio 2022, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyballworld.tv

Recupero 5a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 2 febbraio 2022, ore 20.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna

Diretta Volleyballworld.tv

Recupero 1a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 2 febbraio 2022, ore 20.30

Consar RCM Ravenna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Volleyballworld.tv

Mercoledì 9 febbraio 2022, ore 19.30

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyballworld.tv

Recupero 3a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 9 febbraio 2022, ore 20.30

Consar RCM Ravenna – Kioene Padova

Diretta Volleyballworld.tv

Recupero 4a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 16 febbraio 2022, ore 18.00

Vero Volley Monza – Consar RCM Ravenna

Diretta Volleyballworld.tv

Martedì 22 febbraio 2022, ore 20.30

Kioene Padova – Itas Trentino

Diretta Volleyballworld.tv

Mercoledì 23 febbraio 2022, ore 20.30

Verona Volley – Cucine Lube Civitanova

Diretta Volleyballworld.tv

Recupero 5a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 2 marzo 2022, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

Diretta Volleyballworld.tv

Mercoledì 9 marzo 2022, ore 20.30

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Consar RCM Ravenna

Diretta Volleyballworld.tv

LA PROGRAMMAZIONE DELLA 6a, 7a E 8a DI RITORNO

6a Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 29 Gennaio 2022, ore 18.00

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Cucine Lube Civitanova

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Sabato 29 Gennaio 2022, ore 20.30

Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 30 Gennaio 2022, ore 15.30

Kioene Padova – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 30 Gennaio 2022, ore 18.00

Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Consar RCM Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 30 Gennaio 2022, ore 20.30

Vero Volley Monza – Itas Trentino

Diretta Volleyballworld.tv

Riposa: Verona Volley

7a Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 05 Febbraio 2022, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Verona Volley – Allianz Milano

Diretta Volleyballworld.tv

Sabato 05 Febbraio 2022, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Consar RCM Ravenna

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 06 Febbraio 2022, ore 15.00

Itas Trentino – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Domenica 06 Febbraio 2022, ore 18.00

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 06 Febbraio 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Kioene Padova

Diretta Volleyballworld.tv

Riposa: Gioiella Prisma Taranto

8a Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 12 Febbraio 2022, ore 18.00

Kioene Padova – Vero Volley Monza

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Domenica 13 Febbraio 2022, ore 15.30

Itas Trentino – Gioiella Prisma Taranto

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 13 Febbraio 2022, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Verona Volley

Diretta Volleyballworld.tv

Leo Shoes PerkinElmer Modena – Sir Safety Conad Perugia

Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv

Consar RCM Ravenna – Cucine Lube Civitanova

Diretta Volleyballworld.tv

Domenica 13 Febbraio 2022, ore 20.30

Top Volley Cisterna – Allianz Milano

Diretta Volleyballworld.tv

Riposa: Gas Sales Bluenergy Piacenza