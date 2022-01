La Gas Sales Bluenergy lotta, Modena la spunta al tie break

SUPERLEGA – 4^ GIORNATA RITORNO

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – LEOSHOES PERKINELMER MODENA 2-3



(22-25 18-25 25-18 25-23 13-15)

IL TABELLINO

Va a Modena il derby emiliano contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Una partita emozionante quella andata in scena al Palabanca, con gli ospiti che si sono imposti al tie break conquistando la 13esima vittoria consecutiva; secondo ko di fila invece per Piacenza, dopo quello contro Milano, arrivato al termine di una gara dai due volti: sotto 2-0, i biancorossi sono stati capaci di rimettere in piedi la partita con una grande reazione prima di cedere nel set corto.

Il primo set resta in equilibrio solo nella fase iniziale poi Modena allunga, Piacenza prova a rientrare ma gli ospiti accelerano di nuovo fino al 24-18; i biancorossi risalgono fino a -2, poi chiude N’Gapeth per il 25-22 finale. Poca storia nel secondo parziale, Modena comanda agevolmente le operazioni fino al 25-18 che vale il 2-0. A questo punto però Piacenza rialza la testa e il terzo parziale è un monologo biancorosso come testimonia il 25-18 che permette agli uomini di Bernardi di restare in partita. Non mancano le emozioni nel quarto set, Piacenza parte bene e sembra poter prendere il largo, ma Modena rientra e il finale è vibrante: sul 22 pari Stern e Cester firmano l’allungo decisivo, chiude Recine 25-23. Si va al tie break: Modena conquista un piccolo vantaggio, la Gas Sales Bluenergy non molla e rimane in scia, ma deve cedere 15-13.