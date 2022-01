Tagliaferri (Fdi) “Tamponi Ausl per ospiti e operatori Rsa”

Garantire alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) l’accesso ai tamponi molecolari presso le Ausl per i propri ospiti e operatori, al fine di evitare una recrudescenza dei contagi in struttura.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “per le Rsa, la sicurezza delle diagnosi è una necessità primaria, in quanto il percorso di gestione delle positività è particolarmente oneroso e complesso, visto che prevede l’isolamento del paziente stesso e, a volte, di tutto il nucleo di residenza (pazienti chiusi nelle stanze, visite con i familiari sospese, niente attività in comune con gli altri ospiti), nonché il blocco dei nuovi ingressi in Rsa, con conseguente grave disagio per anziani e famiglie in difficoltà”.