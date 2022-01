Teatro Filodrammatici, rinviato a maggio lo spettacolo “Sonia e Alfredo”

Non potrà andare in scena oggi, domenica 30 gennaio, al Teatro Filodrammatici di Piacenza lo spettacolo “Sonia e Alfredo” di Teatro Gioco Vita, in programma alle ore 16.30 per la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà”. La recita è annullata per indisposizione di un componente della compagnia. Lo spettacolo sarà recuperato sabato 7 maggio alle ore 20.30, sempre al Teatro Filodrammatici.

I biglietti già acquistati per oggi possono essere utilizzati per la nuova data o sostituiti con biglietti per un altro spettacolo della rassegna “A teatro con mamma e papà”. In alternativa si può chiedere il rimborso rivolgendosi alla biglietteria di Teatro Gioco Vita nei giorni e orari di apertura (da martedì a venerdì ore 10-16, via San Siro 9 – tel. 0523315578). Per quanto riguarda la recita scolastica prevista domani mattina, lunedì 31 gennaio, alle ore 10 per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”, si sta valutando una nuova data che sarà comunicata direttamente alle classi interessate.

INFORMAZIONI

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ – Biglietteria di Teatro Gioco Vita (via San Siro 9, Piacenza – telefono 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it), orari di apertura dal martedì al venerdì ore 10-16.

SALT’IN BANCO – Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita, telefono 0523.315578, e-mail scuola@teatrogiocovita.it.