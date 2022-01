Inizio settimana all’insegna del tempo stabile a Piacenza, con prevalenza di nebbia e nuvolosità sia in pianura che sui rilievi.

Lunedì 31 gennaio le temperature minime del mattino saranno comprese tra zero gradi in pianura e 1 grado sui rilievi; mentre le massime tra 7 gradi sui rilievi e 12 gradi in pianura.

Dalla serata di lunedì 31 gennaio sui rilievi e sull’alta collina del territorio piacentino è inoltre previsto un sensibile aumento della ventilazione, con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte (75-88 Km/h) sugli appennini centro-occidentali.

Per questo la Protezione Civile Emilia Romagna ha emanato un’allerta gialla per vento valida anche per la nostra provincia per la giornata di martedì 1 febbraio.

Martedì le temperature minime del mattino saranno comprese tra -1° sui rilievi e 5° in pianura; massime pomeridiane comprese tra 4° sui rilievi e 11° in pianura.