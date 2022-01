“Tentarono di aggredire i tifosi del Verona” Daspo per 5 ultras della Cremonese

La Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza ha emesso cinque provvedimenti amministrativi di Daspo a carico di altrettanti ultras della Cremonese calcio.

I fatti che hanno portato ai provvedimenti risalgono allo scorso 27 novembre e sono avvenuti all’interno dell’area di servizio “Trebbia nord”, lungo l’autostrada A21. Secondo quanto ricostruito – come spiega la Questura in una nota – i sostenitori della Cremonese, diretti ad Alessandria, erano scesi dal pullman che li trasportava cercando aggredire un gruppo di supporters dell’Hellas Verona, in viaggio verso Genova; la prontezza dell’autista del pullman e l’intervento degli agenti della Polizia di Stato aveva evitato il contatto tra le due tifoserie.

I tifosi della Cremonese si erano subito allontanati, ma i successivi accertamenti – condotti insieme alla Digos di Cremona – hanno portato ad individuare cinque dei presunti responsabili. Nei loro confronti il Questore di Piacenza ha emesso altrettanti provvedimenti di Daspo: per 12 mesi non potranno assistere ad alcuna competizione sportiva.