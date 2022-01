Camion sbaglia strada e rimane bloccato in curva

Sbaglia strada e il camion rimane bloccato in curva. Disavventura nel pomeriggio del 7 gennaio, con disagi alla circolazione, per un autotrasportatore straniero lungo strada Rio Chiappone, tra via Einaudi e strada Gragnana a Piacenza.

L’uomo avrebbe imboccato la strada per errore, seguendo le indicazioni del navigatore satellitare: nel percorrere una curva a gomito, il rimorchio è finito fuori dalla sede stradale impedendo al mezzo di proseguire (nella foto). Nessuno è rimasto ferito. Sul posto gli agenti della polizia locale: il traffico è rimasto bloccato in attesa delle operazioni per “liberare” il tir.