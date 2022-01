Torna Cinema d’argento, il 12 gennaio prima proiezione del 2022 per gli over 65

Riprende dopo la pausa natalizia “Cinema d’Argento”, rassegna di proiezioni dedicate alla terza età promossa dal settore Servizi sociali del Comune di Piacenza.

Mercoledì 12 gennaio, dunque, consueto appuntamento alle ore 15 presso la Multisala Politeama, dove sarà in cartellone la commedia “Ritorno al crimine” (2021), secondo capitolo della saga iniziata nel 2019 con “Non ci resta che il crimine”, che vede protagonisti Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi, all’inseguimento del bottino disperso nel film precedente. L’ingresso è gratuito ed è riservato ai pensionati residenti nel Comune di Piacenza. Mercoledì 19 gennaio sarà invece la volta di un film a sorpresa, scelto tra i migliori a disposizione fra quelli in programmazione (ingresso al prezzo speciale di 3 euro). “Cena con delitto – Knives out” è il titolo del film in cartellone mercoledì 26 gennaio (ingresso gratuito), un giallo in stile Agatha Christie dall’intrigo ben congegnato. Nei panni del detective un ispirato Daniel Craig, assecondato da un cast d’eccezione che comprende, tra gli altri, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Toni Collette e Don Johnson.

Nel mese di febbraio, saranno due i titoli a sorpresa scelti tra i migliori in programmazione (con ingresso al prezzo speciale di 3 euro), in calendario mercoledì 2 e mercoledì 16 febbraio. E’ ambientata durante la prima Guerra Mondiale, la pellicola diretta da Sam Mendes “1917” con George MacKay, Dean-Charles Chapman e Mark Strong, in programma mercoledì 9 febbraio (ingresso gratuito). Girato in quello che sembra un lungo e incredibile piano sequenza, il film – vincitore di 3 Premi Oscar – è un viaggio mozzafiato dentro le trincee immerse nel fango della Grande Guerra. Mercoledì 23 febbraio sarà la volta invece di “Come un gatto in tangenziale 2 – Ritorno a Coccia di Morto”, con Riccardo Milani che torna a dirigere Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel sequel del primo film campione di incassi nel 2017. Squadra che vince quindi non si cambia, il secondo capitolo è – di nuovo – una commedia piacevole, divertente, a tratti spassosa (ingresso gratuito).

Ultimi tre film della rassegna in cartellone nel mese di marzo: due a sorpresa (mercoledì 2 e mercoledì 16, con biglietto di ingresso a 3 euro), mentre mercoledì 9 marzo verrà proiettato “House of Gucci”, per la regia di Ridley Scott, film ispirato agli eventi che nel 1995 portarono Patrizia Reggiani (interpretata da Lady Gaga) a essere la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci, suo marito, nonché imprenditore e presidente della casa di moda Gucci. Nel cast anche Al Pacino, Adam Driver, Jeremy Irons e Salma Hayek (ingresso gratuito).