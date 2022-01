Torna la protesta delle Donne in Nero “Stop alle spese per gli armamenti”

Domani, sabato 29 gennaio tornano in piazza a Piacenza le Donne in Nero per chiedere “con forza la riduzione delle spese per gli armamenti in questo periodo di pandemia e la cancellazione delle vendite di armi a paesi in guerra e che violano i diritti umani, segnatamente all’Egitto che si è sempre rifiutato di collaborare alle indagini sulla morte e tortura di Giulio Regeni”.

L’iniziativa si terrà all’inizio del Facsal, lato Respighi, dalle 11 in poi.