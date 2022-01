Tornano i contagi (56) nelle Cra “Sono asintomatici, quasi la metà dovuti a un focolaio”

Bilancio Ausl, dato negativo della settimana appena trascorsa è l’incremento dei contagi nelle Cra.

Lo ha detto il direttore generale Luca Baldino. Sono 56 quelli registrati negli ultimi sette giorni, 33 tra gli ospiti e 23 tra gli operatori; si tratta però di pazienti in gran parte asintomatici. Solo cinque (quattro operatori e un ospite) mostrano sintomi della patologia in forma molto lieve. “Quasi la metà dei contagi sono riferiti ad un focolaio in una struttura del Piacentino – ha spiegato Baldino -, stiamo adottando tutte le misure necessarie per il contenimento dei contagi”. Il direttore generale non ha specificato di quale Cra si tratti, anticipando che “sono in corso accertamenti” rispetto a quanto accaduto.