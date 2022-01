Tornano venerdì 7 gennaio le aperture straordinarie della caserma Nicolai

Tornano per una sera le aperture straordinarie della Caserma Nicolai di Piacenza (sita nell’ex monastero di San Sisto, ancora oggi conservato e poco noto ai più), grazie alla disponibilità del Genio Pontieri. Una visita guidata per un massimo di 20 partecipanti, seguita dalla visita accompagnata al percorso della mostra “La Madonna Sistina Rivive a Piacenza”: sarà possibile rivivere così le atmosfere della chiesa e dell’ex monastero in un preserale all’insegna della cultura in uno dei presidi artistici più rilevanti della città di Piacenza.

Ore 18.00: visita Caserma Nicolai – costo € 10,00

Ore 19.00: visita accompagnata al percorso mostra “La Madonna Sistina rivive a Piacenza” – costo € 13.00

Per chi volesse prendere parte ad entrambi gli eventi il costo sarà di 20.00 €

Prenotazione obbligatoria a sistinapiacenza2020@gmail.com oppure al 349. 5169093

Obbligo di “GreenPass rafforzato” e mascherina ffp2