Tra “vero” e “dipinto”: gli affreschi del Guercino nel Tableau Vivant degli studenti del Cassinari

Un progetto didattico tra la realtà e la sua rappresentazione d’arte. E’ il Progetto Tableau Vivant – 900 Cattedrale di Piacenza realizzato dalla classe 5a Scenografia del Liceo Artistico Bruno Cassinari, in occasione del Natale e delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale. Gli studenti hanno realizzato un progetto interdisciplinare per promuovere e analizzare gli affreschi della cupola del Guercino.

L’obiettivo è stato quello di ricreare attraverso la tecnica a “tableau vivant” delle quattro lunette del Guercino raffiguranti le “Scene della vita di Cristo”: annuncio ai pastori, adorazione dei pastori, presentazione di Gesù al tempio, riposo durante la fuga in Egitto. Studentesse e studenti della classe si sono divisi in gruppi in relazione alle diverse tipologie di lavoro, anche se la suddivisione prevista non è stata tassativa, ma all’occorrenza persone di un gruppo hanno dato il loro apporto anche ad altri gruppi:

SFONDO a cura di: Di Bartolo Chantal, Alessi Francesca, Quagliaroli Gaia, Girmenia Martina, Parpinello Elisa.

COSTUMI e TRUCCO a cura di Novelli Ilaria, Meli Sara, Micheli Andrea Maddalena, Vigevani Aurora, Basilone Sara, Torbidi Giulia

ATTREZZERIA a cura di Gruppini Leonardo, Rossi Chiara, Zilioli Clarissa, Crepaldi Giovanni, Lucchini Cecilia

Gli sfondi, i costumi e gli oggetti di scena sono stati prodotti all’interno degli spazi del Liceo, nel laboratorio di scenografia. Il progetto ha previsto lo studio delle opere e dei costumi dei personaggi realizzato anche su tavole, oltre che le vicende raffigurate negli affreschi stessi. Il progetto si è svolto anche al pomeriggio negli spazi scolastici a disposizione e con la presenza di almeno un docente. Gli studenti, una volta realizzati gli sfondi, i costumi e gli oggetti di scena, hanno posato a scuola ricreando fedelmente gli affreschi del Guercino, attraverso la tecnica a “tableau vivant”, con anche la partecipazione di Tommaso Rovati della classe 4a scenografia. Grazie alla gentile collaborazione della Diocesi di Piacenza-Bobbio le foto dei tableau vivant realizzati saranno proiettati sulla facciata del Palazzo Vescovile di Piacenza il giorno 7 gennaio dalle ore 19.30.

I docenti coinvolti sono stati Cristina Martini (coordinamento, supervisione e post produzione), Michele Parisi. Un ringraziamento particolare a Diocesi di Piacenza-Bobbio, Ufficio Beni Culturali