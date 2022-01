Traffico di stupefacenti, sequestrati un etto di cocaina e 11mila euro in un appartamento

Perquisizione della Squadra Mobile di Piacenza in un appartamento in via Colombo. All’interno dell’abitazione – dove erano presenti due trentenni di nazionalità straniera – sono stati rinvenuti un etto di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 11mila euro in contanti.

I poliziotti hanno arrestato i due uomini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di materiale stupefacente. Dopo la convalida, sono stati condotti alle Novate.