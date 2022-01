Tragedia in Trebbia, auto cade nel fiume: morti quattro giovani

Tragedia nella mattinata dell’11 gennaio nelle acque del Trebbia, in un punto del corso del fiume nei pressi delle località di Malpaga e Puglia di Calendasco: una vettura è stata ritrovata semisommersa e ribaltata all’altezza di un’ansa, appoggiata col tettuccio superiore sul fondo.

Il bilancio è pesantissimo: quattro le persone estratte dall’abitacolo e tratte a riva senza vita, una ragazza di 20 anni, e tre ragazzi di 21, 22 e 23 anni.

Sul posto i vigili del fuoco di Piacenza e i soccorsi del 118 con la Croce Rossa e l’auto medica. Sono stati i pompieri, con l’ausilio di un mezzo anfibio, a recuperare i corpi delle vittime. L’auto potrebbe essere uscita dalla strada dell’argine per percorrere il campo (come indicano le tracce delle ruote) e finire dentro le acque del Trebbia, dove poi si è capovolta. A dare l’allarme un passante che nella mattinata ha notato l’auto affiorare nel Trebbia. Con ogni probabilità l’incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì o nella nottata, i genitori di almeno una delle vittime avevano infatti avvisato i carabinieri per il mancato ritorno a casa. Il gruppo di amici avrebbe partecipato a una festa di compleanno in serata e successivamente non ha dato più notizie. Sull’argine del Trebbia nella serata e durante la notte gravava una fitta coltre di nebbia: è possibile che la mancanza di visibilità abbia favorito il tragico incidente con la caduta nelle acque del fiume.

Il punto dove è stata trovata la vettura in Trebbia a circa 500 metri dalla strada dell’argine

Sul posto sono giunti alcuni familiari dei giovani, mentre sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti dei magistrati: il procuratore Grazia Pradella e il sostituto Ornella Chicca sono stati sul luogo dell’incidente. Presenti anche il comandante provinciale dell’Arma dei carabineiri Paolo Abrate, il questore Filippo Guglielmino e il comandante della polizia locale Paolo Costa. E’ giunto anche il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi che ha portato il cordoglio dell’amministrazione ai genitori di una delle vittime, la ragazza di 20 anni, residente nel suo comune. “Abbiamo notato da questa mattina – spiega il sindaco Zangrandi – un transito di mezzi di soccorso e di forze dell’ordine in direzione del Trebbia, e così ho appreso della tragedia. Sono venuto a portare tutto il cordoglio di Calendasco alla famiglia di Elisa, che conoscevo, come comunità ci stringiamo intorno al loro dolore”.

La tragedia di quattro ragazzi morti trovati nelle acque del #Trebbia ecco dove è accaduto… https://t.co/n2kVFEeCYH pic.twitter.com/wWiGVrIsmK — Piacenza Sera (@PiacenzaSera) January 11, 2022

IN AGGIORNAMENTO