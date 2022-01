Trasferta difficile per Assigeco contro l’Urania

UCC Assigeco Piacenza all’Allianz Cloud di Milano: serata durissima “on the road” con l’Urania

Sabato sera di fuoco per l’UCC Assigeco Piacenza attesa questa sera a Milano sul parquet del “PalaLido”, griffato Allianz Cloud, dall’impegnativo confronto con l’Urania (palla a due alle 20.30) secondo appuntamento del girone di ritorno e terza gara consecutiva “on the road” per i biancorossoblu di Stefano Salieri, alla ricerca del feeling con il successo interrotto la settimana scorsa a Capo d’Orlando e Treviglio dopo l’entusiasmante firma sulla striscia di cinque vittorie filate.

I confronti con i Wildcats milanesi riservano sempre una cornice di grande equilibrio e lotta su ogni possesso, indicatori di spettacolo e coinvolgimento totale. Il desiderio di conquistare il successo per interrompere le rispettive strisce negative è forte da ambo le parti.

«Dobbiamo affrontare questa partita mettendo in gioco il massimo possibile della miscela di concentrazione e determinazione aumentando allo stesso tempo il livello di attenzione – avverte Stefano Salieri, coach dell’Assigeco, al ritorno in panca dopo il “pit stop” medico -. Quello di stasera è un appuntamento nel quale è imprescindibile iniettare sul parquet un bel carico di energia e convinzione perché l’Urania è una formazione che ha importanti valori tecnici incrementati con l’aggiunta di Portannese: elemento in grado di elevare il profilo del gruppo. L’Assigeco deve mostrare la parte migliore di sé cercando di riuscire a controllare i ritmi con grade pulizia di gioco».

Il capitolo “ex” caratterizza la sfida sul perimetro: Gherardo Sabatini all’Urania (stagione 2019/20) e Stefano Bossi all’Assigeco (campionato 2018/19). L’Assigeco deve ritrovare l’intensità di gioco, soprattutto difensiva, elemento chiave delle proprie prestazioni migliori. Solo abbinando energia a intensità di azione l’Assigeco può sfruttare al meglio le capacità di DeVoe su entrambi i lati dell’attacco e di Guariglia all’ombra del canestro, con Pascolo, Cesana, sempre più pimpante dopo l’assenza per infortunio, e Galmarini pronti a dare il proprio contributo insieme ai “baby”, Querci, Deri e Gajic.

«Quella con l’Urania per noi è una partita importante perché ci può fare capire a che punto siamo nel ritrovare l’Assigeco che era prima del lungo stop a causa del Covid – dice Gherardo Sabatini, cuore pulsante del gioco biancorossoblu -. Servono quindi il massimo rispetto e tanta determinazione nel confrontarsi con una squadra come l’Urania che ha talento e capacità: noi però dobbiamo cercare di fare la gara seguendo la nostra filosofia cestistica con l’obiettivo di esprimerci tutti al meglio e puntare a giocarci la vittoria fino in fondo. Affrontare l’Urania, personalmente, è sempre un piacere oltre che il rinnovare una sfida impegnativa ma stimolante».

Ufficio Comunicazione e Stampa

UCC ASSIGECO PIACENZA