Trasporti, Lega “Un milione e mezzo per manutenzioni ai Comuni del Piacentino”

“Con la Legge di Bilancio 2022 sono stati stanziati, a favore dei Comuni, 300 milioni di euro, ripartiti sulle annualità 2022 e 2023. I fondi sono destinati a manutenzioni stradali, di marciapiedi e dell’arredo urbano. Il decreto attuativo che definisce la ripartizione delle risorse tra gli enti, in base al numero di abitanti, è stato emesso in soli 14 giorni – spiegano in una nota congiunta i parlamentari piacentini Elena Murelli e Pietro Pisani, insieme a Maurizio Campari e Giovanni Tombolato, responsabili del dipartimento Trasporti Lega Emilia per Salvini Premier -. Questo provvedimento è l’ennesima dimostrazione dell’importanza del ruolo della Lega nell’esecutivo, che si traduce in una grande attenzione per le esigenze degli enti locali, spesso in gravati dalla difficoltà di garantire copertura a tutte le voci di bilancio. La celerità con cui è stato erogato il fondo rappresenta un’ulteriore agevolazione per gli enti, a cui consente di gestire al meglio la programmazione degli interventi da eseguire – proseguono i leghisti – La nostra Provincia beneficerà nel suo complesso di 1.470.000 €, di cui 345.000 per la sola Piacenza, 480.000 per i comuni sotto i 5.000 abitanti,375.000 per quelli sotto i 10.000 e 270.000 quelli sotto i 15.000”.