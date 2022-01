Tre titoli per le atlete fiorenzuolane ai regionali indoor di Parma

Nel fine settimana del 22-23 gennaio si sono tenuti i campionati regionali indoor di atletica leggera per le categorie Allievi, Juniores e Promesse nell’impianto al coperto di Parma. Tre atlete fiorenzuolane (ora tesserate Cus Parma) si sono particolarmente distinte per gli ottimi risultati ottenuti.

Nella prima giornata di sabato Olga Santi ha conquistato il titolo regionale Juniores nei 50 metri piani con il suo nuovo personale di 6”85, imitata subito dopo da Ikram Kimane che si è imposta nei 50 ostacoli allieve in 7”86 (anche per lei miglior risultato in carriera). Elisa Valentini, primo anno della categoria allieve, ha collezionato un primo posto nel salto triplo con 10,71, eguagliando il suo personale, e un secondo posto nella gara del lungo. Olga e Ikram si sono poi cimentate il giorno dopo in un altro meeting a Casalmaggiore, dove hanno ottenuto altri due personali: Olga con 7.96 s nei 60 m (quarta assoluta e seconda di categoria) ed Ikram con 9.08 s nei 60 ostacoli (ancora prima classificata).