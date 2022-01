Scontro tra una Fiat Panda, una Citroën C2 e una Suzuki Ignis all’incrocio di via Emilia Pavese a San Nicolò con via Fornace, è accaduto nel pomeriggio del 13 gennaio. Forse una mancata precedenza all’origine del sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Piacenza.

Il bilancio è di due persone contuse – la conducente della Panda e il conducente della C2 – trasportate al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Il traffico ha subìto rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente. In ausilio per la viabilità una pattuglia della polizia ferroviaria che era in transito.

