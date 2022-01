Triplicate le quarantene, “Tracciamento in difficoltà, sms per velocizzare le pratiche”

Crescono i nuovi positivi e di pari passo anche le quarantene, creando non pochi disagi sia agli utenti che all’Ausl che deve gestire le pratiche. Nell’arco di una settimana il numero di persone in isolamento o in quarantena è infatti quasi triplicato, da 1.815 a 4.855, come ha detto il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, nel fornire il consueto report settimanale. Questo si ripercuote sull’attività di tracciamento.

“Dovremmo gestire migliaia di telefonate, al di sopra delle nostre forze – spiega Baldino -. Stiamo attivando gli sms per la comunicazione di isolamento o quarantena, così da velocizzare l’iter. In qualche caso, purtroppo, ci sono grossi ritardi”. Una situazione aggravata da disservizi, registrati nella giornata di ieri. “Alcune modifiche alla gestione del centralino hanno contribuito a rallentare le comunicazioni – ha detto Baldino – e ce ne scusiamo. Da oggi è attivo solo il numero 800.651.941”.