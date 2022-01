Tutto esaurito a Palazzo Farnese per “salutare” il capolavoro di Rubens

Giornata da tutto esaurito ai Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza per il quadro di Pieter Paul Rubens dedicato al mito di Romolo e Remo, in mostra nell’alcova dell’appartamento stuccato. Si chiude oggi, alle 18 di domenica 30 gennaio, la possibilità di vedere a Piacenza uno dei più grandi capolavori dell’arte barocca, arrivato in prestito dai Musei Capitolini di Roma: per questo, sin da questa mattina alle 10, e per tutto l’arco della giornata, sono stati centinaia i visitatori che si sono avvicendati nel percorso espositivo, accompagnati in visite guidate gratuite.