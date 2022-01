Ufficio Ztl “ridotto” causa covid: dal 17 al 19 gennaio pass giornalieri solo online

A causa dell’emergenza sanitaria e delle ripercussioni sul personale in servizio presso l’ufficio Ztl di piazza Cittadella a Piacenza, da lunedì 17 a mercoledì 19 gennaio compresi, dalle 8.30 alle 12.30, i pass giornalieri per l’ingresso nella zona a traffico limitato potranno essere emessi solo attraverso la piattaforma online.

A darne notizia è l’amministrazione comunale con una nota, in cui si specifica che saranno invece mantenuti regolarmente gli appuntamenti per il rinnovo dei pass permanenti. Gli operatori – aggiunge il comunicato – cercheranno comunque di far fronte a situazioni di urgenza. Si comunica, inoltre, l’ufficio chiuderà, nel pomeriggio di martedì 18 gennaio, alle 17.30 anziché al consueto orario delle 19.