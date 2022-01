Un altro colpo in attacco per il Fiorenzuola: dalla Turris arriva l’esterno Dos Santos

Un nuovo colpo per il reparto offensivo del Fiorenzuola: dalla Turris arriva l’attaccante esterno Perez Francisco Sartore Dos Santos.

“Classe 1995 – si legge nella nota del club che ufficializza il nuovo acquisto -, nato in Brasile ma con nazionalità italiana, Sartore è giunto in Italia nel 2012 maturando la sua prima esperienza nello stivale con la Primavera del Genoa. Da lì un percorso in Serie C con le maglie di Mantova, Lucchese, Matera ed Alessandria (compresa la partecipazione ai Playoff Serie C 2019-2020) e Bisceglie. Esterno offensivo dotato di tecnica e velocità, Francisco Sartore è un giocatore da oltre 180 presenze in Serie C con all’attivo più di 10 reti e 10 assist ai compagni. Nella corrente stagione, Sartore ha totalizzato 10 presenze con la maglia della Turris in Serie C Girone C. A Francisco – conclude la nota – il benvenuto in U.S. Fiorenzuola!”.