Una domenica per fare il vaccino e ottenere un “diploma di coraggio”. Sono tanti i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 5 a 19 anni che hanno approfittato dell’open day in tutta la Regione per farsi somministrare il vaccino senza prenotazione.

Nelle foto l’ambulatorio di piazzale Milano a Piacenza, dove nella mattinata di domenica i giovani immunizzati sono stati oltre 120. Accompagnati da mamma o da papà, sono stati accolti dai medici e dagli operatori della Pediatria di Comunità che li hanno ascoltati e poi sottoposti all’iniezione nel braccio. E alla fine la consegna del diploma.

Nella sua pagina Facebook l’azienda sanitaria racconta la vicenda esemplare, quella di Riccardo, “uno dei bambini e ragazzi che stamattina hanno ricevuto il diploma per aver affrontato con coraggio la #vaccinazione anti Covid”.

Anche a Piacenza si sta infatti svolgendo l’Open day dedicato alla fascia in età scolare della popolazione (anni 5 -19) Stamattina il libero accesso riguarda la Pediatria di Comunità, in piazzale Milano, per la prima dose di chi ha tra i 5 e gli 11 anni. Si chiude alle 13.30. Oggi pomeriggio, a Castel San Giovanni, all’hub vaccinale Palacastello, strada della Spadina 1, è la volta dei ragazzi tra 12 e 19 anni per 1^ e 3^ dose dalle ore 14 alle 20.30. A Fiorenzuola non é previsto libero accesso in quanto c’è già una seduta vaccinale dedicata ai bambini con posti tutti prenotati.