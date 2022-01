Un nuovo attaccante per il Fiorenzuola: preso Ferdinando Mastroianni. Il classe 1992 arriva in rossonero dal Calcio Lecco 1912: si tratta – spiega la società in una nota – di un attaccante centrale di 189 cm che in stagione ha totalizzato finora 16 presenze con la maglia del Lecco in Serie C Girone A, lo stesso girone dei rossoneri. Nato a Maddaloni, in provincia di Caserta, Mastroianni è un giocatore da 205 presenze in Serie C/Lega Pro con 30 reti all’attivo. Nelle ultime stagioni ha realizzato 12 reti con la maglia della Pro Patria e 7 in una stagione e mezzo con la maglia del Lecco.

A Ferdinando – conclude la nota del club – il benvenuto nella famiglia rossonera di U.S. Fiorenzuola 1922.