Una donna che trova la forza di ricominciare nell’esordio letterario di Annalisa Trabacchi

Una donna che a cinquant’anni trova la forza di ricominciare. Si intitola “Le piccole speranze” (Casa editrice Bookroad) il primo romanzo di Annalisa Trabacchi, da quasi vent’anni insegnante di Greco e Latino al Liceo Classico di Piacenza dopo un’esperienza come giornalista. “Un romanzo psicologico con accenti ironici, ma non troppo – lo definisce l’autrice -. Il titolo è un rimando antitetico a “Great expectations” di Dickens, allude al desiderio di cambiamento della protagonista che non culla grandi sogni, ma ha desideri comuni, semplici, che non stravolgano la vita da cima a fondo e ne risveglino l’intensità. Le piccole speranze del titolo sono le sue”.

La narrazione procede in prima persona; lo stile, essenziale e preciso nel linguaggio, ha un ritmo intenso e variato, senza eccessi retorici o melodrammatici, ma rimane in bilico tra sentimento e ironia. Da aprile 2019 a febbraio 2020, Teresa, la protagonista, racconta alcuni mesi della propria vita: sposata con Guido, architetto dell’Ufficio Urbanistica della Provincia, ha due figli adolescenti e una vita serena, anche se il rapporto con il marito accusa una fase di stanchezza. A rivitalizzare la sua quotidianità interviene il ritorno in città, dopo vent’anni all’estero, di Caterina, l’amica della giovinezza, insieme al figlio ventenne Ben, convalescente dopo un infortunio sportivo. L’evento destabilizza tutte le certezze di Teresa: la tappa dei cinquant’anni implica un inevitabile cambiamento fisico e psicologico che non è pronta ad affrontare, mentre sempre più lucidamente desidera qualcosa che la renda di nuovo felice.

Il romanzo è attualmente nella fase di pre-ordine con la tecnica del crowdfunding, pratica editoriale sempre più diffusa per i romanzieri esordienti per far conoscere il romanzo al suo potenziale pubblico, attraverso un’anteprima di 25 pagine disponibile sulla piattaforma. Tutte le informazioni a questo link.