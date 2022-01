Una petizione online per portare la fibra nella zona di S. Bonico e Pittolo

È online su change.org la petizione per portare la banda larga nella zona di Ca del ponte, Pittolo e San Bonico. Sono evidenziate le vie più “popolate”, cioè Via Franco Fornari e Via Egidio Marulli e tutta l’area circostante. Questa zona è stata proprio “dimenticata” e per questo i residenti hanno deciso di intervenire direttamente.

La petizione è rivolta al Comune di Piacenza, a Fibercop/Telecom, OpenFiber e tutte le altre aziende competenti che possano creare la struttura e successivamente erogare il servizio direttamente o tramite altro service provider.

Questo è il link per firmare la petizione