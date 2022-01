Urbanistica, Officina delle Idee “Tanti i progetti per Piacenza, ma qual è la visione della città?”

“Piacenza. Spazi in abbandono e risorse urbanistiche e architettoniche non valorizzate, problemi e proposte”, questo il tema dell’incontro online di venerdì 21 gennaio, organizzato da Officina delle Idee, durante il quale gli architetti Carlo Ponzini e Stefano Benedetti hanno parlato di criticità e potenzialità di Piacenza.

Benedetti, a lungo architetto per il Comune, ha raccontato le passate esperienze di valorizzazione, in positivo e in negativo. L’ex SIFT, ex UNICEM, i complessi ex ENEL e ex Olivetti, la vecchia Manifattura Tabacchi e l’ex ACNA in viale Tramello, ancora in stato di abbandono, il Consorzio Agrario e il Mercato Ortofrutticolo comunale di via Colombo. “Il recupero delle aree dismesse è una necessità ineludibile, ma il modello che si sta attuando da oltre vent’anni, a Piacenza e in altri Comuni, provoca dissesti urbanistici”, questa la denuncia di Benedetti. Che accenna anche alle aree militari in disuso. L’architetto Ponzini si è invece concentrato sulla cultura della città storica, accennando alla storia del restauro. Fino alla paradossale tendenza delle ricostruzioni “dov’era ma non com’era”. Ovvero l’uso post-terremoto di ricostruire ex nihilo sui siti dei centri danneggiati, senza il recupero del senso e della funzione sociale dell’abitato.

Sottolineando il ruolo sociale dell’architettura, Ponzini denuncia la deriva delle politiche regionali che nell’ultimo decennio stanno cancellando, di fatto, la nozione stessa di centro storico “A malapena si vogliono salvare i pochi edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. L’architetto ha poi presentato alcuni dei suoi lavori di recupero o d’inserimento del moderno nel tessuto urbano storico. Perché l’Officina vuole dare un ruolo centrale al tema di urbanismo e architettura? “Sentiamo parlare di ospedale, di aree militari, ma non sappiamo davvero qual è l’idea di sviluppo di Piacenza nei prossimi anni”. Per Massimo Polledri il punto è quindi: esiste una visione di sviluppo della città o è tutto lasciato al caso o alla contingenza del momento? “Vogliamo iniziare a discutere non dalle formazioni politiche, ma dalle idee, per capire cosa succede a Piacenza”.

La partecipazione agli incontri di Officina delle dee è libera e aperta a tutti gli interessati. I prossimi incontri riguarderanno l’ambiente, la partecipazione e la cultura. Programmi, ospiti e link sono via, via consultabili su https://www.facebook.com/officinadelleideepiacenza @officinadelleideepiacenza