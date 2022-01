Urtata da un’auto mentre attraversa la strada, donna ferita

Investita da un’auto in via della Besurica a Piacenza, condotta al pronto soccorso. È successo poco dopo le 17 di lunedì 10 gennaio: secondo una prima ricostruzione, la donna, a piedi, stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è stata urtata da una Peugeot in transito.

Primi ad accorgersi di quanto accaduto alcuni volontari della Misericordia, che si trovavano nelle vicinanze e hanno medicato la donna insieme ai sanitari della Croce Rossa, nel frattempo intervenuti sul posto. È stata quindi condotta per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino. Dei rilievi si occupano i carabinieri della stazione di viale Beverora.