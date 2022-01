Vaccinazioni, terza dose al 36%, tra i bimbi l’adesione è al 18%

Continua a crescere, anche se lentamente, la percentuale di adesioni al primo ciclo vaccinale, che si attesa sull’88%. La quota di terze dosi invece è al 36,1%. Per i bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, il dato è del 18% comprendendo sia chi si è già vaccinato e chi invece ha prenotato la dose (rispettivamente 548 e 1.908).

PRIMO CICLO VACCINALE – Al 2 gennaio 2021 gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose sono 227.343, pari all’88% della popolazione vaccinabile, a cui va aggiunto uno 0,1% di prenotati. L’adesione è distribuita in maniera più elevata negli over 80, con il 92,7%, mentre gli under 19 sono ancora in aumento raggiungendo quota 81,2%.

TERZA DOSE – La percentuale di vaccinati è pari 36,1%, 93.305 persone, con una quota più elevata ovviamente riservata agli anziani – i primi a partire con la somministrazione del booster – pari al 71,3%. Terza dose è possibile per chi ha completato il ciclo vaccinale primario da almeno 4 mesi, a partire dalla giornata di domani, 5 gennaio.

BAMBINI TRA I 5 E GLI 11 ANNI – La percentuale di adesione è del 18,1% comprendendo sia chi si è già vaccinato e chi invece ha prenotato la dose (rispettivamente 936 e 2.120). Sedute programmate a Piacenza e nei punti vaccinali periferici con la presenza di medici pediatri, ecco i primi posti disponibili: Piacenza 5-6-11-12 gennaio, Fiorenzuola 14-16 gennaio, Castel San Giovanni 13-15 gennaio.

COME PRENOTARE

– Chiamando il numero 800.651.941 dedicato alla prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13

– in Farmacia

– online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) o su CUPWeb

– rivolgendosi a uno degli sportelli Cup del territorio

– rivolgendosi al proprio Medico di famiglia