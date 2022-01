Vaccino obbligatorio per gli over 50, via libera dal Consiglio dei Ministri

Via libera all’unanimità in Consiglio dei Ministri al nuovo decreto che contiene ulteriori misure per il contrasto della diffusione del virus. La novità più importante è l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno, la norma prevede l’entrata in vigore dal 15 febbraio dell’obbligo di Super Green Pass sul posto di lavoro per chi ha compiuto 50 anni e l’obbligo di sottoporsi alla somministrazione del vaccino per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. Per gli over

50 che si presenteranno al lavoro senza passaporto vaccinale niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro. Le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde.

L’altro aspetto di rilievo riguarda l’obbligo del Green Pass “base” (quello che include anche il tampone) per accedere ai cosiddetti “servizi alla persona”: negozi, banche, centri commerciali, centri estetici, parrucchieri. Finora l’accesso era “libero”.

L’ok al provvedimento è arrivato dopo una lunga discussione in Consiglio dei Ministri conclusa poco prima delle 21.

Per quanto riguarda la scuola sono state definite le modalità delle quarantene. Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad.

Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatta solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati restano in

presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Anche alle superiori, con fino a due casi è prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo di mascherine Ffp2.

Inoltre sono stati stanziati 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio 2022 per l’esecuzione dei test rapidi gratis, per l’attività di tracciamento dei contagi sulla popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla auto sorveglianza.

