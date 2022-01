Vaccino senza prenotare, le sedute nel week end. Domenica open day per bambini e ragazzi

Ulteriori opportunità per i cittadini che vogliono aderire alla campagna vaccinale anti-Covid: nel week, all’interno dell’hub di Piacenza Expo (via Tirotti, 11) sono in programma alcune sedute a libero accesso per coloro che devono ancora vaccinarsi.

Questi i giorni e le fasce orarie:

– Sabato 29 gennaio, dalle ore 7.30 alle 13.30, per i bambini tra 5 e 11 anni; nel pomeriggio, dalle 14 alle 20.30, per le persone con più di 12 anni (sia prima dose, sia booster).

– Domenica 30 gennaio, sempre a Piacenza Expo, è in programma un’open day con ingresso libero, senza prenotazioni, per bambini e ragazzi in età scolare: fascia 5-11 anni dalle ore 7.30 alle 13 (solo prima dose); fascia 12-19 dalle ore 14 alle 20 (prima e terza dose).

– Lunedì 31 gennaio, dalle ore 14 alle 20.30 (over 12).

Si ricorda che le persone con un appuntamento hanno precedenza rispetto a coloro che si presentano in libero accesso, anche rispetto alla disponibilità di vaccini nella giornata. A questo link tutte le informazioni sulla campagna vaccinale a Piacenza.

Consenso informato per la prima dose minorenni – Prima della somministrazione del vaccino, l’accompagnatore deve consegnare il consenso informato, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore legale, agli operatori della sede vaccinale. Qualora uno dei due due genitori fosse impossibilitato a firmare il consenso, è necessario stampare e compilare il modulo di autocertificazione che attesto che la decisione è condivisa da entrambi.

