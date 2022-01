Vandali in azione negli orti di Santa Maria di Campagna a Piacenza. Nella notte tra sabato e domenica ignoti si sono introdotti all’interno danneggiando una recinzione, una fontanella e imbrattando con vernice spray il pannello che racconta la storia dell’area, concessa in uso gratuito al Comune dai Frati Francescani Minori.

L’orto, situato in prossimità delle mura cinquecentesche, all’incrocio tra Via Campagna e Viale Tramello, è una delle ultime testimonianze esistenti delle vaste zone che, nei secoli scorsi, erano coltivate ad orto lungo il perimetro interno delle mura. Nelle scorse settimane nel frutteto sono stati messi a dimora 400 fra alberi e arbusti nell’ambito del progetto Aula Verde a Piacenza, parte della campagna Oasi Urbane di Coop Allenaza 3.0. Un progetto con la collaborazione dell’associazione piacentina Cosmonauti a.p.s. che, in accordo con il Comune, cura e gestisce il frutteto utilizzandolo anche per attività didattiche con scuole e associazioni locali.