Vento forte sui rilievi, allerta arancione nel piacentino

La Protezione Civile regionale ha emesso una allerta meteo per vento forte che riguarda anche la provincia di Piacenza.

L’avviso (LEGGI), nel piacentino di colore giallo per l’alta collina e arancione per la montagna, è valido per tutta la giornata di martedì 1 febbraio. “Sono previsti – si legge – venti di intensità fra la burrasca moderata (62-74 km/h) e la burrasca forte (75-88 km/h), che interesseranno nella prima parte della giornata i rilievi appenninici. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio ad iniziare dal settore occidentale”.