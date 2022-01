Ventuno “panterine” pronte per il 2022: VO2 Team Pink alza il sipario

Ventuno “panterine” pronte per la nuova stagione, sempre all’insegna del “cento per cento rosa”, dedicando impegno, risorse e passione al ciclismo giovanile femminile. Anche per il 2022 il VO2 Team Pink e il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink saranno a braccetto per una nuova stagione in sella, con i due sodalizi piacentini che insieme daranno vita nuovamente a un ricco vivaio, allestendo formazioni Donne Esordienti, Donne Allieve e Donne Juniores, mentre la confermata trentina Elisa Tonelli (classe 2002) è l’unica Under 23 a completare il panorama.

Partendo dal basso, la formazione Donne Esordienti vedrà sei atlete, tutte al secondo anno in categoria (classe 2008). Per quattro di loro, sarà il secondo anno in maglia Ciclismo giovanile VO2 Team Pink: si tratta delle gemelle pavesi Paola e Michela Zucca, della reggiana Giulia Casubolo e dalla parmigiana Asia Baistrocchi. Due, invece, i volti nuovi, con le coetanee reggiane Serena Zannoni e Sara Veneri, entrambe provenienti dal Cavriago. Sette, invece, saranno le portacolori del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink che affronteranno la stagione nella categoria Donne Allieve: primo anno per la parmigiana Sarah Sandei, lo scorso anno “panterina” Esordiente, mentre sei sono le atlete del secondo anno (2006), tutte confermate: la piacentina Arianna Giordani (campionessa regionale su strada 2021), le parmensi Emma Del Bono e Marta Festa, le reggiane Linda Ferrari e Giorgia Tagliavini e la ligure Irma Siri.

Stesso numero anche per la formazione Donne Juniores del VO2 Team Pink: a guidare la pattuglia, due atlete del secondo anno (2004), la pavese Chiara Sacchi e la torinese Martina Sanfilippo, confermate insieme alle ex Allieve Vittoria Grassi (torinese, tricolore su pista nel 2021) e Sara Guidetti (parmense), entrambe classe 2005 e al primo anno in categoria. Accanto a loro, tre coetanee “neo-panterine”: la bergamasca Camilla Locatelli, proveniente dal Cesano Maderno, la romagnola Valentina Zanzi (nel 2021 in maglia Fiumicinese-Fa.i.t. Adriatica) e la casalasca Rebecca Vezzosi, reduce dall’esperienza nella Gioco in Bici Oglio Po. Al secondo anno in maglia VO2 Team Pink, la trentina Elisa Tonelli, classe 2002 e portacolori nella categoria Under 23 del sodalizio piacentino.

Quattro, infine, i direttori sportivi, tutti confermati: Mario Ferrari e Vincenzo Alongi guideranno le Esordienti e le Allieve, mentre Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati alleneranno le Juniores oltre a seguire la Tonelli.

La rosa 2022

Donne Esordienti (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink): Secondo anno (2008): Paola Zucca (confermata), Michela Zucca (confermata), Giulia Casubolo (confermata), Asia Baistrocchi (confermata), Serena Zannoni (dal Cavriago), Sara Veneri (dal Cavriago)

Donne Allieve (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink): Arianna Giordani (2006, confermata), Linda Ferrari (2006, confermata), Giorgia Tagliavini (2006, confermata), Emma Del Bono (2006, confermata), Irma Siri (2006, confermata), Marta Festa (2006, confermata), Sarah Sandei (2007, confermata)

Donne Juniores (VO2 Team Pink): Martina Sanfilippo (2004, confermata), Chiara Sacchi (2004, confermata), Camilla Locatelli (2005, dal Cesano Maderno), Valentina Zanzi (2005, dalla Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), Vittoria Grassi (2005, confermata), Sara Guidetti (2005, confermata), Rebecca Vezzosi (2005, dalla Gioca in Bici Oglio Po)

Donne Under 23 (VO2 Team Pink): Elisa Tonelli (2002, confermata)

Direttori sportivi: Vincenzo Alongi, Mario Ferrari (Donne Esordienti e Donne Allieve), Stefano Peiretti, Vittorio Affaticati (Donne Juniores e Donne Under 23)

Meccanici: Alberto Peiretti, Andrea Massari.

Team manager: Stefano Solari.

Presidenti: Gian Luca Andrina (VO2 Team Pink), Massimo Arnesano (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Nella foto, le “panterine” del VO2 Team Pink e Ciclismo giovanile VO2 Team Pink in ritiro a Riotorto (assenti Chiara Sacchi e Sara Guidetti)