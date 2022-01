Verso il Giorno della Memoria, un incontro per gli studenti

E’ in programma mercoledì 19 gennaio dalle 17 alle 18, in diretta sui canali social dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (@unicatt), il webinar “Le nuove linee guida contro l’antisemitismo”.

L’incontro, pensato per le scuole in preparazione al Giorno della Memoria, vedrà, dopo i saluti del preside della facoltà di Scienze della Formazione Domenico Simeone, gli interventi di Milena Santerini, Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Saul Meghnagi di UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Melissa SONNINO di CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive Europe. A coordinare l’incontro Pierpaolo TRIANI e Daniele BRUZZONE, docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

IL PROGRAMMA