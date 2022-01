Via Emilia Parmense, 22enne investita mentre attraversa la strada

Investita da un’auto mentre attraversa la strada. E’ successo nella tarda mattinata del 28 gennaio in via Emilia Parmense a Piacenza: una giovane studentessa di 22 anni è stata investita da un suv Infinity mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali in via Emilia Parmense, nei pressi dell’Università Cattolica. È stata soccorsa dai sanitari della Croce Bianca e trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino: le sue condizioni non sono gravi. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale.