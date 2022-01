Via Farnesiana, auto finisce contro una vettura in sosta

Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nella serata di domenica a Piacenza. E’ accaduto poco prima delle 20.30 lungo via Farnesiana, all’altezza di via Pollinari: per cause in corso di accertamento, una Fiat Tipo condotta da un uomo è andata a sbattere contro una Bmw Serie4 in sosta; quest’ultima, per inerzia, è finita contro una Renault Twingo parcheggiata dinnanzi. Illeso il conducente. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

