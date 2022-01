Scontro al semaforo in via Pietro Cella a Piacenza: auto distrutte, ma nessun ferito. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 e 30 di giovedì 27 gennaio all’incrocio con strada della Raffalda. Da una prima ricostruzione, pare che uno dei due veicoli coinvolti abbia imboccato strada della Gragnana contromano andando così a centrare il veicolo che sopraggiungeva.

Tra le cause che avrebbero concorso al sinistro, si ipotizza anche quella per cui i conducenti siano stati distratti da un uomo che, proprio in quel momento, si è sentito male mentre camminava lungo un marciapiede limitrofo: è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa e dal personale infermieristico del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e due pattuglie della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. Nessuno è rimasto ferito.