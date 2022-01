Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio del 24 gennaio in via Pizzi a Piacenza per un incendio scoppiato in una palazzina.

Le fiamme – che sarebbero partite dalla canna fumaria, ma le cause del rogo sono in corso di accertamento -, hanno interessato in particolare il tetto dello stabile. Sul posto, con cinque mezzi, le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza e Castel San Giovanni: l’incendio è stato messo sotto controllo.

Nessuno è fortunatamente rimasto ferito o intossicato, ma l’edificio è stato interamente evacuato. Per consentire le operazioni di spegnimento, la strada è stata chiusa; sul posto due pattuglie della polizia locale di Piacenza.

