Via San Siro, cadono mattoni dalla facciata del palazzo: strada ancora chiusa

Mattoni che si staccano dalla facciata di un palazzo e precipitano sulla strada e sul marciapiede di sotto. E’ accaduto in via San Siro a Piacenza, nel tratto compreso tra via S. Franca e Corso Vittorio Emanuele. La strada risulta ancora chiusa al passaggio dei pedoni e delle auto, tramite delle transenne, in attesa della messa in sicurezza della parete dalla quale si sono staccati i pezzi.