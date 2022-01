Violento tamponamento lungo la strada Caorsana tra due vetture

Tamponamento tra due vetture intorno alle 17 del 4 gennaio lungo strada Caorsana, poco dopo il cavalcavia che sovrasta l’autostrada A1, in direzione di Fossadello di Caorso. A scontrarsi una Fiat Multipla e una Renault, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, sul posto un’ambulanza della Croce Bianca che ha condotto una persona al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.