Vitamina C, in piazza Duomo la festa di Campagna Amica

Scoprire la frutta e la verdura di stagione ricche di Vitamina C che fa tanto bene alla nostra salute. E’ questa la finalità della festa a tema di Campagna Amica, che si svolge nel fine settimana in tutta Italia.

Anche nel Piacentino non mancano le iniziative: questa mattina, venerdì 28 gennaio, al mercato contadino di piazza Duomo, sono state esposti i prodotti che consentono di fare scorta della preziosa vitamina, come arance, kiwi, limoni, mandarini, broccoli e carote. A illustrare come consumarli, suggerendo anche centrifugati salutari per rinforzare il sistema immunitario, è stata la dietista Elena Afanasyeva con una videointervista sulle pagine social di Campagna Amica Piacenza. L’evento ha riscosso molto interesse tra i cittadini, tra cui una scolaresca di bambini che ha ammirato l’esposizione e posto domande circa le pratiche corrette per un’alimentazione sana ed equilibrata.

Nel week-end anche l’agriturismo “Il Viandante” di Borgonovo realizzerà iniziative sul tema, con la proposta di dolci gustosi e ricchi di vitamina C: il cuoco contadino Paolo Oddi, presidente della rete di Terranostra, preparerà le crostate al limone e le torte con ricotta e arancia.