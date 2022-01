Volley B, Conad Alsenese-Garlasco si recupera il 23 febbraio

Si completa il mosaico dei recuperi per la Conad Alsenese nel campionato di serie B1 femminile (girone D). Il match dell’ultima giornata d’andata (originariamente in programma l’8 gennaio), previsto in casa contro Garlasco, si disputerà mercoledì 23 febbraio alle 20,30 (orario di inizio gara).