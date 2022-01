Volley serie B, rinviata Canottieri Ongina-Ks Rent Trentino

La Canottieri Ongina Volley comunica che la partita di serie B maschile girone C (ultima giornata d’andata), originariamente in programma oggi (sabato) alle 18 al palazzetto di Monticelli, è stata rinviata a data da destinarsi per un caso di positività emerso oggi nelle fila della Ks Rent Trentino e la conseguente impossibilità di svolgere i tamponi di controllo del gruppo squadra.