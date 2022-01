Tempo stabile nel week end nel piacentino, ma attenzione alle gelate e alla nebbia. Sia nella giornata di sabato 22 che in quella di domenica 23 gennaio, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con gelate al mattino e nelle ore serali. Rischio nebbia in pianura, in particolare a partire dalla sera di domenica. Le temperature minime in pianura scenderanno sotto lo zero, massime intorno ai 6 gradi.

Anche all’inizio della prossima settimana – fa sapere Arpae – la presenza di un’area anticiclonica determinerà assenza di precipitazioni con foschie o nebbie in pianura, in parziale sollevamento nelle ore centrali della giornata, fino alla giornata di mercoledì. Un flusso di correnti moderatamente fredde, dai quadranti settentrionali, farà sì che le temperature minime saranno inferiori allo zero, con formazione di gelate notturne e mattutine. Le massime saranno in lieve diminuzione.