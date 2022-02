A Rivergaro il servizio di emergenza garantito h24 dalla Pubblica Valnure

E’ stato presentato nella mattinata di sabato 26 febbraio, presso la sala consigliare del Comune di Rivergaro, il servizio di emergenza attivo sul territorio di Rivergaro garantito dalla Pubblica Assistenza Val Nure, aderente alle Pubbliche di Anpas.

Di fatto la Pubblica Valnure subentra e sostituisce nell’erogazione dei servizi in convenzione con l’Ausl la Pubblica S. Agata, estromessa dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto i vertici del sodalizio rivergarese. Il sindaco Andrea Albasi ha sottolineato l’importanza del presidio fisso di emergenza nel suo comune: “L’emergenza h24 a Rivergaro è qualcosa che si è consolidato negli anni per questo occorre ringraziare tutte le associazioni in questi mesi sono turnate e in particolare la Pubblica Valnure, che ha garantito la copertura di un servizio fondamentale per il territorio, insieme alla rete Anpas e al suo volontariato, centrale anche per la nostra cittadinanza”.

Il presidente della Pubblica Valnure Giorgio Villa ha ricordato i 230 volontari in forza al suo sodalizio: “Pian piano abbiamo iniziato a coprire i turni di Rivergaro e con l’aiuto dei nostri volontari abbiamo visto che questo ampiamento era alla nostra portata. Ora cerchiamo nuovi volontari per migliorare ancora”.

“Anpas in questi mesi ha svolto un lavoro egregio – ha rimarcato Paolo Rebecchi coordinatore di Anpas Piacenza – in collaborazione con Ausl e 118, non possiamo che ringraziare la Pubblica Assistenza Valnure che si è fatta carico di un impegno sicuramente molto rilevante, ora aspettiamo i cittadini che possano inserirsi tra le fila dei volontari”.

Il coordinatore provinciale del 118 Stefano Nani ha spiegato che “la postazione fissa di Rivergaro che ora fa parte della Pubblica Valnure, è un presidio strategico per il 118 che permette l’interconnessione tra le vallate, vicino alla Statale 45, per questo ringrazio l’impegno di Anpas e dell’associazione di Giorgio Villa, ma anche l’amministrazione comunale che attraverso il confronto ha realizzato questo risultato”.

La Pubblica Valnure avrà la sede nel polo di protezione civile di Rivergaro.