A Sassuolo trasferta insidiosa per Volley Academy (3-0)

La MPM VAP UYBA – formazione di volley femminile che milita in serie C – esce sconfitta dal match esterno in casa di Green Warriors Sassuolo. La piacentine partono male in difesa e le padrone di casa ne approfittano per portarsi sull’1-0. La prestazione delle ospiti migliora sensibilmente nel secondo e nel terzo set; Marchetti e compagne attaccano con coraggio, ma Sassuolo difende meglio e porta a casa l’intera posta in palio.

Sassuolo: Barletta, Bursi, Fiorani, Fontana (L2), Gianaroli, Grignani, Montagnani, Mussini, Orlandi, Pifferi, Reggiani, Romani, Rosculet, Sassi.

MPM VAP UYBA: Antonucci, Camurri, Carini, Corradi, Ferrari, Gazzola (L1), Gionelli (L2), Marchetti, Mozzi, Muller, Polenghi, Ruggeri, Zlatanov, Zucchi. All. Mineo-Chiodaroli