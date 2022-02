Addio a Ivano Comba, tra i biancorossi più amati IL RICORDO

E’ scomparso all’età di 62 anni Ivano Comba, indimenticato centrocampista del Piacenza. Cresciuto nel settore della Juventus, ha vestito la maglia biancorossa per sei stagioni, conquistando due promozioni (in Serie C1 nel campionato 1983-1984 e in B nella stagione 1986-1987) e la Coppa Anglo-Italiana nel 1986. Il ricordo di Luigi Carini.

Ai giocatori che hanno vestito la maglia biancorossa ci lega un sentimento di affetto per il legame che esiste tra tifosi e beniamini e di gratitudine per le emozioni che ci hanno fatto vivere. Verso Ivano Comba questi sentimenti sono particolarmente sentiti, perchè quel giovane biondino, sempre così generoso, tanto aggressivo e combattente in campo quanto timido, riservato e gentile fuori, era entrato nelle nostre simpatie e nella nostra stima. Così, quando nell”82 il Piacenza calcio cambiò radicalmente la dirigenza con l’arrivo alla presidenza dell’ing. Garilli ed alla conduzione tecnica dei vari Rota (allenatore) e d.r. Brolis (D.S.) e ci fu un’epurazione quasi totale della rosa dei giocatori, ci fece molto piacere la sua conferma in biancorosso (assieme a pochi altri, come Filosofi e Mulinacci ed i portieri Serena e Veneziani).

La società gli aveva offerto la possibilità di liberarsi dal vincolo e quindi cercare qualche buon ingaggio altrove. “Sono troppo affezionato a questa maglia – fu la risposta – e finchè potrò la indosserò”. Lo fece per 174 volte, sempre onorandola per il grande impegno e per un comportamento esemplare per rendimento e disciplina. Era il giocatore preferito da Titta Rota che lo impiegava in ruoli diversi per il suo eclettismo tecnico, disciplina tattica e vigoria atletica che gli permetteva di tenere alti, altissimi, ritmi per tutti i 90′. Deliziava gli occhi ed eccitava gli animi il vedere quel ciuffo biondo scorrazzare per il campo, recuperare palloni contrastando gli avversari, sempre con estrema correttezza, e lanciarsi verso le aree opposte in cerca di compagni a cui appoggiare il pallone data la sua scarsa dimistichezza nelle conclusioni (una sola rete).



Questo piemontese d’origine (Pinerolo), arrivato a Piacenza a 22 anni, da dove partì a 28, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi biancorossi, che non lo ricorderanno tra i più grandi ma tra i più amati.

Luigi Carini